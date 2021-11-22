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İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

22.11.2021 07:56

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL - Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım'da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle sona erdi. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı. Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

Koronavirüs, İstanbul, okullar, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika


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