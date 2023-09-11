İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı

Son Güncelleme: 11.09.2023 08:20

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da 2023-2024 Eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

İstanbul'da, 2023-2024 Eğitm-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor. Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Toplu ulaşım araçlarında ise insan kalabalığı arttı.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika
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