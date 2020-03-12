İSTANBUL'DA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR - Son Dakika

Koronavirüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçedeki okullarda çalışmalar yapıyor. Üsküdar İcadiye İlkokulu'nda bu sabah çalışmalarını sürdüren ekipler, okulu karış karış dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.

Çalışmalar sırasında özellikle tuvaletlerin, tırabzan ve okul bahçesindeki oyun alanlarıyla bankların dezenfektasyonuna ayrıca önem veriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Temizlik ekibinin hazırlanması

-Ekibin okula girmesi

-Temizlik çalışmaları

-Tuvaletlerin temizlenmesi

-Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

-Koridorların temizlenmesi

-Merdivenlerin ve tırabzanların temizlenmesi

-Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

-Bahçenin temizlenmesi

-Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

-Öğrencilerin görüntüsü

-Detaylar

- İstanbul