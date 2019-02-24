İstanbul'da Okullar Tatil
1 saat önce
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik" denildi.
İstanbul
Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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