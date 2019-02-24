Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Okullar Tatil

İstanbul'da Okullar Tatil

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik" denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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