İstanbul'da okullar tatil edildi
38 dakika önce
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
(İHA)
Deprem sonrası köprülerde hasar meydana geldiği iddia edildi Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok