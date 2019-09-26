İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul 'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok