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İstanbul'da okullar tatil edildi

38 dakika önce

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İstanbul'da okullar tatil edildi, System.String[]

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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