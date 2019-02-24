İstanbul'da okullar yarın tatil
1 saat önce
İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul
'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:15
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