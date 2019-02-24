Son Dakika Haberleri: İstanbul'da okullar yarın tatil

İstanbul'da okullar yarın tatil

1 saat önce

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

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İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:15 

İstanbul, Ekonomi
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