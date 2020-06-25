İstanbul'da okullar YKS öncesi dezenfekte ediliyor - Son Dakika

İstanbul'da okullar YKS öncesi dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okulları dezenfekte etti.

Eyüpsultan Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okulları dezenfekte etti.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ger sayım başladı. Binlerce gencin hayalini kurdukları üniversitelerde eğitim alabilmek için çalıştıkları sürecin sonuna gelindi. 27-28 Haziran'da gerçekleşecek olan sınava koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler günler öncesinden alınmaya başlandı. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından da öğrencilerin sağlığını korumak, hijyenik bir ortamda sınava girmelerini sağlamak için kapı kolları, masalar, tuvaletler tek tek steril hale getirildi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da okullar YKS öncesi dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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