Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Okullarda Seçim Sandıkları Kuruldu

İstanbul'da Okullarda Seçim Sandıkları Kuruldu

58 dakika önce

31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.

İstanbul'da Okullarda Seçim Sandıkları Kuruldu, System.String[]
31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı. 

31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı. Beşiktaş Nisbetiye Caddes'ndeki özel bir okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kağıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

Beşiktaş, İstanbul, Güncel
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