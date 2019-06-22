İSTANBUL'DA OKULLARDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:29 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul
'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı. Beşiktaş
Nisbetiye Caddesi'ndeki özel okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kağıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.
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