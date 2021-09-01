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İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı

01.09.2021 11:24
İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı, System.String[]

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen eğitim döneminde zaman zaman kapanan okullar, yüz yüze eğitim için kapılarını açtı.

Okullara ebeveynlerinin eşliğinde gelen öğrenciler, maske kontrolü ve HES kodu sorgulamasının ardından okullarının bahçesine alındı. Okul bahçesinde oluşturulan masalarda servis kayıtları da yapılan öğrenciler, isimlerinin okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Sınıflarında kendileri için hazırlanan balonlar ve süslemelerle karşılanan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu Müdürü Erbil Tek, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, özellikle bakanlığın pandemi sürecinde ortaya koymuş olduğu 'okulum temiz' belgesiyle alakalı bütün çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Kriterleri yerine getirerek yaz döneminde 'okulum temiz' belgesini temin ettik. İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu olarak belgemizi de aldıktan sonra gerek hijyen, gerek güvenlik koşulları anlamında bütün hazırlığımızı yaparak bugün itibarıyla öğrencilerimizi kabul ettik." diye konuştu.

"Velilerimiz gönlü rahat bir şekilde çocuklarını bize teslim edebilir"

Bundan sonraki sürecin veliler, öğrenciler ve kendilerine düştüğünü kaydeden Tek, kesintisiz bir eğitimin tüm kademelerde devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Bugün okul öncesi ve birinci sınıfların oryantasyon denilen uyum eğitimine başladığını anımsatan Tek, şöyle devam etti:

"1-2-3 Eylül olmak üzere 3 günlük eğitime başladılar. 6 Eylül itibarıyla bütün kademelerde bütün sınıflar başlayacak. Onlara da hazırız. İmkan sağlayan devletimize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının kesintisiz bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Veliler rahat olabilirler. Bizler her koşulu fazlasıyla sağlamış durumdayız. Velilerimiz gönlü rahat bir şekilde çocuklarını bize teslim edebilirler. O noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Süreci hep birlikte göreceğiz."

"Oyun oynarken mesafeli olması konusunda tembihlerde bulunduk"

Öğrencisi velisi Tarık Murat Erkutlu da korona döneminde çocukları okula gönderme konusunda çekingen olduklarını, ancak geldiklerinde gerekli tüm önlemlerin alındığını gördüklerini aktardı.

Erkutlu, "Sağ olsun okul yetkililerimiz hassasiyeti gösteriyor. Bismillah dedik çocuğumuzu okula bıraktık. Kendimiz de çocuklar için hijyen seti koyduk. Dezenfektanlar... Maskesiz zaten göndermedik. Yedek maskeler koyduk. Oyun oynarken mesafeli olması konusunda tembihlerde bulunduk. Maskesiz kesinlikle arkadaşlarıyla oyun oynamamasını söyledik." dedi.

En büyük güvenlerinin okul, okul müdürü ve öğretmenlere yönelik olduğunu belirten Erkutlu, "Çocuğumuz tüm vaktini burada geçirecek. Güvenlik ve hijyen önlemlerine yönelik en büyük çabayı da onlar gösterecek." diye konuştu.

İkiz öğrenciler Yağmur ve Bulut Yıldız'ın babası Serdar Yıldız da okuldaki ilk gün dolayısıyla oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Heyecanlıyız. Sınıfımızın açılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızı uyardık, maskelerini taktık. Dikkat etmelerini söyledik." şeklinde konuştu.

Öğrenci Beyza İnci de çok heyecanlı olduğunu ve gerekli hijyen koşullarına dikkat edeceğini söyledi. Diğer minik öğrenciler ise oldukça heyecanlı olduklarını ve önlem aldıklarını ifade etti.

İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı
İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı
İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı
İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı
İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı

Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul, İncirlik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika


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