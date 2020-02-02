İstanbul'da okullarda virüslere karşı nano savaş - Son Dakika
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İstanbul'da okullarda virüslere karşı nano savaş

6 saat önce

Ümraniye'de başlatılan dezenfeksiyon uygulaması ile okullar, virüslere karşı nano gümüş teknolojisi ile temizlenmeye başlandı.

Ümraniye'de başlatılan dezenfeksiyon uygulaması ile okullar, virüslere karşı nano gümüş teknolojisi ile temizlenmeye başlandı. Bu uygulama ile Ümraniye'de bulunan 100 okul, ikinci dönem başlamadan baştan sona temizlenecek. Okullarda yapılan temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan virüs vakaları da dikkate alınarak, okullardaki çocukların daha hijyenik koşullarda eğitim görmesini hedefleyen Ümraniye Belediyesi, okullarda dezenfeksiyon uygulaması başlattı. Bu uygulama ile okullar nano gümüş teknolojisi kullanılarak, virüslerden ve bakterilerden arındırılıyor. Nano gümüş teknolojisinin uygulandığı yerler 3 ile 6 ay arasında virüsleri ve bakterileri etkisiz hale getiriyor.

Dezenfeksiyon uygulamasının yapıldığı okullardan olan Mehmet Akif İlkokulu'nu ziyaret eden ve çalışmalarla ilgili inceleme yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Biliyorsunuz bu ara dünya gündeminde virüsler var. Çin'i etkisi altına alan bir virüs var. Biz de hem olası bir virüs salgını hem de kış şartlarında olabilecek hastalıklara karşı korunmak için okullarımızda bir dezenfektasyon uygulaması yaptık. Bundan dolayı Ümraniye'mizin bütün devlet okullarında Ümraniye Belediyesi olarak bir çalışma başlatmış oluyoruz. İnşallah bu Ümraniye'mizle birlikte İstanbul'umuzun diğer ilçelerine de örnek olur" dedi.

İnsan sağlığının en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Mühim olan insan sağlığı, çocuklarımızın sağlığı. Bunun için anne babalar çok dikkatli. Her türlü temizlikle ilgili hem okullarımızda olsun, hem çevremizde olsun bunlar çok dikkatli yapılıyor. Bizim yavrularımızın her türlü hastalıktan korunması için de bizim tedbir almamız lazım. Belediye olarak Sağlık Bakanlığımız olarak zaten her türlü tedbiri alıyoruz. Bu sebeple biz okullarda böyle bir uygulama başlattık. İkinci dönem başlamadan önce başta tuvaletler olmak üzere okulların tüm bölümlerinde arkadaşlarımızla birlikte bu hijyeni sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Okulun temizliğini gerçekleştiren firmanın yöneticisi Banu Baki ise, "Nano gümüş iyon teknolojisi dezenfeksiyonu sağlıyor. Yüksek teknoloji kullanarak steril bir ortam sağlıyoruz ve çevrede bulunan mikropları, bakterileri mantarları, ve virüsleri etkisiz hale getiriyoruz. Nano gümüş uzun süreli kalıcılık sağlayan bir dezenfeksiyon ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Uygulamayı yapan görevliler okulun tuvaletlerinden sınıflara, salonlarından merdivenlerine kadar her yerini dolaşarak nano gümüş iyonları ile temizledi. Okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İstanbul'da okullarda virüslere karşı nano savaş

İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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