İstanbul'da okulu soyan hırsız çaldıklarının parasıyla uyuşturucu satın aldı - Son Dakika

Kağıthane'deki bir okuldan hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs, çaldığı malzemeleri satarak uyuşturucu madde aldı. Kağıthane polisinin çalışmaları neticesinde yakalanan şahsın kaldığı pansiyonda yarım kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık anları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerindeki Cevdet Şamikoğlu İlkokulu'nda geçtiğimiz ay saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, etrafı kolaçan eden bir hırsız okula girerek para edebilecek malzemeleri çaldı. Okuldan çıkan şahıs kayıplar karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede şahsın yabancı uyruklu Ahmed J. (21) olduğunu tespit eden polis, şahsı Çağlayan Mahallesi'nde bir sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ilk ifadesinde, malzemeleri satıp uyuşturucu madde aldığını söyledi. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Pansiyondaki odasında yarım kilogram esrar bulundu

Hırsızın konakladığı Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki pansiyona geçen polis ekipleri, burada yarım kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, şahsın okuldan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın çaldığı malzemelerle okulda gezdiği görülüyor. - İSTANBUL