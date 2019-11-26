İstanbul'da öldürülen İranlı rejim muhalifi için İran makamları sessiz

İran medyasında yer alan haberlere göre, İstanbul'da öldürülen Masoud Molavi'nin İran lideri ofisi ve bazı diğer İranlı yetkililerin çok fazla gizli materyal yayınlayan sosyal medya uygulaması Telegram'daki "kara kutu"( Black Box) kanalının yöneticisi olduğu iddia edildi.

Saldırı gününe kadar aktif olan söz konusu kanaldan, Molavi'nin öldürülmesinden sonra hiçbir haber yayınlanmadığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, konuya ilişkin basın mensuplarının sorusu üzerine isim zikretmeden, "Kendisi İran vatandaşı olduğundan konu, Dışişleri Bakanlığı tarafından inceleniyor. Türk güvenlik kuruluşlarının raporunu bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kendisini İran'daki 'yapay zeka dahilerinden' biri olarak nitelendiren Molavi, geçtiğimiz yıllarda İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda, çok az elektrik tüketen bir "kağıt lamba" yaptığını iddia etmişti. Şişli 'de 14 Kasım günü saat 21.45'te sokak ortasında arkasından yaklaşan saldırgan tarafından vurularak öldürülen Masoud Molavi ile ilgili soruşturma sürüyor. Molavi'nin 11 Ağustos'ta sosyal medya hesabında İran Devrim Muhafızları 'nı kastederek, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin" diye yazmıştı.

Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Molavi'nin Georgia Teknik Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka' üzerine doktora tezi de yazdığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Masoud Molavi'nin kağıt ampul projesini anlattığı programdan görüntü