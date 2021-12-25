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Son dakika haber: İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş

25.12.2021 18:56

Son dakika haberine göre İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş İstanbul'da günlerdir kayıp Yemen uyruklu rent a car çalışanının cesedi Bursa sınarları içerisinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu Günlerdir kayıp rent a car çalışanı Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın aynı iş yerinde çalışan kendisi gibi Yemen'li...

İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş

İstanbul'da günlerdir kayıp Yemen uyruklu rent a car çalışanının cesedi Bursa sınarları içerisinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu

Günlerdir kayıp rent a car çalışanı Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın aynı iş yerinde çalışan kendisi gibi Yemen'li iş arkadaşı tarafından öldürülüp Bursa sınırları içerisinde ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı

Katil zanlısının cinayeti Suudi Arabistan vatandaşı rent a car sahibi patronunun talimatıyla ona ait tabanca ile işlediğini ileri südüğü belirtildi

Katil zanlısının delilleri yok etmek için aracının yolcu koltuğuna oturtup emniyet kemeri bağladığı cesetle Bursa'ya kadar birlikte yolculuk yaptığı belirtildi

BURSA - İstanbul'da hayatından endişe eden eşi tarafından kayıp müracaatı yapılan ve günlerdir izine rastlanılmayan Yemen uyruklu rent a car çalışanı Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın kendisi gibi Yemen uyruklu iş arkadaşı tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürülüp daha sonra bir otomobilin yolcu koltuğuna oturutulup emniyet kemeri bağlanarak Bursa'ya götürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Katil zanlısının ifadesinden cinayeti Suudi Arabistan'lı patronu rentekar sahibine ait tabancayla onun talimatıyla işlediğini ileri südüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beylikdüzü'nde Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'dan günlerdir haber alamayıp hayatından endişe eden eşi Suudi Arabistan asıllı eşi Manal Mohammed Moha Al-Fakıh Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek eşinin 19.12.2021 tarihinde evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini, kayıp olması ile ilgili eşinin iş arkadaşı olan Yemen uyruklu A.G. isimli rent a car firması çalışanından şüphelendiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri savcılık kararına istinaden A.G.'yi şüpheli olarak ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. A.G. avukatı eşliğinde alınan ifadesinde önce cinayeti A.İ. isimli Suudi Arabistan asıllı rent a car sahibinin adamları tarafından işlendiğini, kendisinin kullandığını araç ile Yalova'ya götürüldüğünü söyledi. Ancak A.G. soruşturmayı yürüten Asayiş Şube tarafından alınan ifadesinde ise olayın ilk ifadesindeki gibi gerçekleşmediğini, kendisinin kayıp şahıs Nabıl Mohammed'i, A.İ isimli şahsın vermiş olduğu silah ile 3 el sırt bölgesine doğru ateş etmek sureti ile Beylikdüzü Gürpınar sahil mevkiinde öldürdüğünü burada beyaz bir aracın olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol etmek için Aracının yanına kadar gelip kontrol ettiğini cesetten kurtulmak için aracı ile Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alana doğru ilerlediği burada bir müddet ilerledikten sonra kayıp şahsın cesedini yolun kenarında ki çalılık alana attığını, sonrasında İstanbul'a geri dönüp A.İ.'ye silahı geri verdiğini itiraf etti.

Ceset Bursa'da çıktı

A.G.nin vermiş olduğu ifade üzerine cumhuriyet savcısı talimatı ile yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine zanlı ile birlikte Yalova'ya gelen İstanbul polisi A.G.'nin tarif ettiği Bursa'nın Gemlik ilçe Jandarma sınırları içerisindeki bölgeye ulaştıklarında Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'ya ait olduğu düşünülen cesedi yol kenarındaki ormanlık alanda çalıların arasında çukura bırakılıp üzeri toprakla örtülmüş halde buldu. Bölgenin Bursa il sınırları içerisinde olduğu anlaşılınca. Gerekli işlemler için Bursa Cumhuriyet savcısı ve Kumla Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Zabıba'nın cesedi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri cinayetle ilgili şok detaylara da ulaştı. Zabıba'yı öldüren Ahmet D.'nin cesedi aracın ön koltuğuna yolcu gibi oturtarak emniyet kemerini bağladığı ve bu şekilde Yalova'ya kadar araçla gittiği belirlendi. Şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan 2 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkiktatın devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber: İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş
Son dakika haber: İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş
Son dakika haber: İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş

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İstanbul, Yalova, Yemen, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş - Son Dakika


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