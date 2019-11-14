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İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif...
6 saat önce
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu. - İSTANBUL
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