Son Dakika › 3. Sayfa › - İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif... - Son Dakika
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif...
6 saat önce
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurtdışına çıkış yasağı koyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvif Christina Winber'e yurtdışına çıkış yasağı koyuldu.
Suriye'den yasadışı yollarla İstanbul'a gelen El Kaide üyesi terörist yakalandı Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama