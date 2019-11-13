Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi

6 saat önce

Beyoğlu'ndaki evinin yakınında ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'da da bir evinin bulunduğu biliniyordu.

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının Büyükada'daki evi görüntülendi, System.String[]

Beyoğlu'ndaki evinin yakınında ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'da da bir evinin bulunduğu biliniyordu. Eski İngiliz ajanı Mesurier'n ölümüyle ilgili araştırmalar sürerken, Büyükada'daki evi görüntülendi.


İngiliz istihbarat ajanı ve Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin yakınlarında ölü bulunmuştu. Eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin araştırmalar hala devam ediyor.


Öte yandan, James Gustaf Edward Le Mesurier'n Büyükada'daki evi görüntülendi. Evin önünde 24 saat boyunca polis ekiplerinin beklediği görüldü. Aynı zamanda çok sayıda İngiliz gazetecinin de evin yakınlarına geldikleri öğrenildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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