Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ölüdüren engelli gencin katili adana'da yakalandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da ölüdüren engelli gencin katili adana'da yakalandı

İstanbul'da ölüdüren engelli gencin katili adana'da yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL'da ormanlık alanda boğazı kesilip yakılmış cesedi bulunan işitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgeni'nin (21), kendisi gibi engelli olan katil zanlısı D.B. adlı kadın, Adana'da yakalandı.

İstanbul'da ölüdüren engelli gencin katili adana'da yakalandı, System.String[]

İSTANBUL'da ormanlık alanda boğazı kesilip yakılmış cesedi bulunan işitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgeni'nin (21), kendisi gibi engelli olan katil zanlısı D.B. adlı kadın, Adana'da yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'ta İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda meydana geldi. İşitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgeni, evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, Aydos Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Elgeni'ye ait olduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden Elgeni'nin en son kendisi gibi işitme ve konuşma engelli D.B. adlı kadın ve U.K adlı erkekle dolaştığı belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan U.K., ifadesinde cinayeti kız arkadaşı olan D.B.'nin işlediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, Adana'da olduğu belirlenen D.B.'yi de düzenlenen operasyonla kaldığı evde yakaladı. Buradaki işlemlerinin ardından D.B. soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürüldü. Sorgusu işaret dili uzmanı yarımıyla yapılan D.B. de adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:26 Kaynak: DHA
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