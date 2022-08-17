İstanbul'da polisin suya girip taksici ve yaşlı kadını kurtardığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da polisin suya girip taksici ve yaşlı kadını kurtardığı anlar kameraya yansıdı

17.08.2022 11:57

İstanbul'da sağanak yağış sonrasında oluşan sel sonrası Baltalimanı'nda bir taksi mahsur kaldı. Yardım isteyen vatandaşların yardımına polis yetişti. Beline kadar suya giren trafik polisi taksiyi ittikten sonra taksici ve yaşlı kadını kurtardı.

İstanbul'da önceki gün aniden bastıran sağanak yağış sonrasında oluşan sel sonrası Baltalimanı'nda bir taksici mahsur kaldı. Yardım isteyen vatandaşın yardımına Türk polisi yetişti. Beline kadar suya giren trafik polisi taksiyi ittikten sonra taksiciyi araçtan kurtardı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından geçtiğimiz Pazartesi günü aniden bastıran yağış sonrasında Sarıyer Baltalimanı'nda caddeyi sel basmıştı. Yaşanan o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cadde üzerinde mahsur kalan taksici ve bir kadın yardım istedi.

BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİ

Yardım çığlıklarını duyan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Y.A., beline kadar suya girerek taksiye ulaştı. Bir vatandaşın da yardımıyla taksiyi iten polis memuru ardından taksiciyi araçtan kurtardı. Polis memuru bir kadını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir diğer araçtan kurtardı. Sedyeye alınan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Türk polisinin selde gösterdiği bu gayreti büyük takdir topladı.

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Kaynak: İHA

Baltalimanı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da polisin suya girip taksici ve yaşlı kadını kurtardığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da polisin suya girip taksici ve yaşlı kadını kurtardığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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