İstanbul'da Onur Haftası gerginliği
1 saat önce
İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim'de toplandı. Polis açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:38
Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim
'de toplandı. Polis
, açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi emniyetle yapılan görüşmelerin ardından Mis
Sokak'ta basın açıklaması yaptı.
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Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti!