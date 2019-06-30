Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Onur Haftası gerginliği
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İstanbul'da Onur Haftası gerginliği

1 saat önce

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim'de toplandı. Polis açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti

İstanbul'da Onur Haftası gerginliği, System.String[]
İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim'de toplandı. Polis, açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.













İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi emniyetle yapılan görüşmelerin ardından Mis Sokak'ta basın açıklaması yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:38 
Taksim, İstanbul, Dünya
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