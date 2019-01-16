Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Operasyon

İstanbul'da Operasyon

30 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.


Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15 Kaynak: AA

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