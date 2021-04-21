İstanbul'da operasyonlarda 78 kilogram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 4 ayrı operasyon düzenlendi. 09 Mart ile 20 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 78 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 40 bin 355 lira nakit para, ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında Bağcılar, Şişli, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 4 ayrı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilogram skunk, 5 kilogram eroin, 30 kilogram metamfetamin, 2 kilo 400 gram esrar olmak üzere toplamda 78 kilo 100 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 355 lira ve 100 dolar para ele geçirildi. Adreslerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol hükümleriyle serbest kalırken, 7'şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.