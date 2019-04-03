Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Organ Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

İstanbul'da Organ Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

1 saat önce

İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İstanbul'da Organ Kaçakçılığına Yönelik Operasyon, System.String[]
İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta Esenyurt'ta özel bir hastaneye organ kaçakçılığına yönelik baskın yaptı.

Operasyonda böbrek alıcısı İsrail uyruklu A.A, böbrek vericisi Ürdün uyruklu M.A.S.A. ve organ ticareti organizatörü olduğu belirlenen C.G. ile aracılık yapan C.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.A savcılık talimatıyla emniyetten, Ürdün uyruklu M.A.S.A. savcılıktan serbest bırakılırken, C.G ve C.Ö'yü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: AA

Esenyurt, İstanbul, Güncel
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