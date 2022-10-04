İstanbul'da organ mafyası operasyonu! Organlarını satmak isteyenler de gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da organ mafyası operasyonu! Organlarını satmak isteyenler de gözaltına alındı

04.10.2022 11:46

İstanbul'da yasadışı organ ticareti yaptıkları tespit edilen Ürdün ve Suriye uyruklu şebekeye düzenlenen operasyonda şebeke üyesi 5 kişi yakalandı. Organlarını satmak ve nakil için gelen 6 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir hastanenin kayıtlarını mercek altına aldı. Söz konusu hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerin şahıslara ait belgelerin incelenmesi sonucu şahıslarla evrakların uyuşmadığını, şahısların aracılar vasıtası ile kendilerini karı-koca ve abi-kardeş olarak gösterdikleri belirlendi. Polis tarafından yapılan araştırmalarda nakil olmak için hazırlanan 3 grubun bulunduğu açıklandı.

12 BİN DOLARA SAHTE NAKİL İŞLEMİ ORGANİZE ETMİŞ

Emniyet ekiplerince yapılan ilk tespitte kendilerini karı-koca olarak tanıtan Filistin uyruklu böbrek alıcısı Y.I.A.A. isimli şahıs ile böbrek vericisi Filistin uyruklu A.F.A.A. isimli şahısların gerçekte eş olmadıkları, kendisini A.F.A.A. olarak tanıtan kadın şahsın aslında Tunus uyruklu K.M.N. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahıslar ve Y.I.A.A., gerçek eşi olan A.F.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Araştırmalarda, Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. adlı şebeke liderinin 12 bin dolar karşılığında sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

ABİ-KARDEŞ KILIĞINA GİRMİŞLER

Güvenlik güçlerince ikinci tespitte, kendilerini "abi-kardeş" olarak tanıtan Umman uyruklu böbrek alıcısı A.A.S.Q.A.A. ile böbrek vericisi S.A.S.Q.A.A. isimli şahısların gerçekte abi-kardeş olmadıkları, kendisini S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs olarak tanıtan şahsın aslında Ürdün uyruklu H.H.H.A.S. olduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheliler, A.A.S.Q.A.A.'nın gerçek ağabeyi olan S.A.S.Q.A.A. isimli şahıs ve işlemlerin gerçekleşmesine yardımcı olan kocası T.S.A.Q.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Organizasyonlarda başrol oyuncusu yine Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z.'nin 60 bin dolar karşılığında, sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

Operasyonun son ayağında ise Ürdün uyruklu böbrek vericisi A.A.S.B. isimli şahsın, Ürdün uyruklu bir şahıs ile 12 bin dolar karşılığında böbreğini vermek üzere anlaştığı, uygun bir alıcı için 4 gündür Esenyurt'ta bir adreste bekletildiği tespit edildiği belirtildi. Yasadışı organ ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların devamında A.A.S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ŞEBEKE'NİN KİLİT İSMİ ÜRDÜNLÜ

Yapılan tüm çalışmaların sonunda, suç işlemek amacıyla kurulduğu belirlenen örgüt tarafından Türkiye'de "Organ-Doku Ticareti" suçunun işlendiği, örgüt liderinin Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticilerinin ise Ürdün uyruklu M.T.H.B, Suriye uyruklu M.B. ile U.A. isimli Türk vatandaşı olduğu tek tek tespit edildi. Şebeke yöneticisi Suriye uyruklu M.B. ile organ verici ve alıcıları 30 Eylül'de yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.Bu sırada örgüt lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. ile örgüt yöneticileri Ürdün uyruklu M.T.H.B. ve U.A. isimli şahısların Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir adreste saklandıkları ve Antalya üzerinden yurt dışına kaçış hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler ile organ alış-verişindeki kişiler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemleri dün sona eren şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden A.A.S.Q.A.A. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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ORGAN SATIŞINA 12 BİN DOLARA ARACILIK EDEN ÇETEYE OPERASYON, 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI ORGAN SATIŞINA 12 BİN DOLARA ARACILIK EDEN ÇETEYE OPERASYON, 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi? Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi?
Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Suriye, Ürdün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da organ mafyası operasyonu! Organlarını satmak isteyenler de gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da organ mafyası operasyonu! Organlarını satmak isteyenler de gözaltına alındı - Son Dakika
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