İSTANBUL'DA ORGAN SATIŞI YAPMAK İSTEYEN YABANCILARA OPERASYON

-Sosyal medyadan böbrek satışı için anlaşarak, kendilerini eş olarak gösteren Ürdün ve Lübnan uyruklu 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

-Böbreğini satmak isteyen Ürdünlü şüpheli tutuklanırken, Lübnan uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,-Sosyal medyadan böbrek nakli için 50 bin dolara anlaştığı kadınla evli gibi gözükerek, İstanbul'da organ satışı yapmak isteyen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden böbreğini satmak isteyen Ürdün uyruklu Odaı Ahmad H. tutuklanırken, böbreğin alıcısı Lübnanlı Gonwa S. ve tercümanlık yapan Ammar Y. A. Sınır dışı edildi. Ticarete aracılık eden Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden organ ticareti yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre Ürdün vatandaşı Odaı Ahmad H. (29) isimli şüpheli böbreğini satmak için sosyal medya üzerinden ilan verdi. Ahmad H. böbrek nakline ihtiyacı olan Lübnan vatandaşı Gonwa S. (39) isimli kadınla anlaştı. Şüpheliler evli gibi gözükmek için sahte pasaport düzenleyip, sahte belgeler temin ederek İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Polis, şüphelilerin 50 bin Dolar karşılığında böbrek naklini gerçekleştirmek üzere bir kişiyle anlaştığını tespit etti. Ekipler, "organ ticareti", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" iddiaları üzerine harekete geçerek, operasyon başlattı. Operasyonda Odaı Ahmad, Gonwa S. ve şüphelilere tercümanlık yapan Ammar Y. A. (21) ile aracılık eden Mehmet A.(26) isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 9 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gonwa S. ve Ammar Y. A. hakkında sınır dışı edilmeleri için işlemleri başlatılırken, Mehmet A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Odaı Ahmad ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi