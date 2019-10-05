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İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Özel bir hastaneye illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu 10 şahıs polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Özel bir hastaneye illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu 10 şahıs polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 100 bin TL karşılığında organını verecek olan şahsın firari olduğu öğrenildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Organ Ticareti" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" konuları ile ilgili 18 Eylül günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yapılan eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan ve organ nakli bölümüne akraba olarak müracaat ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu Kırıl N.İ. (47) ve verici olan Marııa O. (30) isimli şahıslar ile bu şahıslara tercümanlık yaptığı belirlenen Munkhjın D. (30) ve Dungarmaa C. (32) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı.


100 bin TL karşılında anlaştılar


Polis ekiplerinin çalışmalar sürerken, etik kurulu tarafından gönderilen ve organ nakli için başvuruda bulunan şahıslar, ile ilgili yapılan araştırmalar sırasında, Mavuş D. (57) isimli şahsa organ vericisi olarak başvurusu bulunan Tuncay Ü. (29) isimli şahsın önceden yürütülen bir soruşturma dosyasında firar olduğu tespit edildi. Şahıslar, etik kuruluna müracaatları sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda 100 bin TL karşılığında anlaştıkları öğrenildi.


1 şahıs tutuklandı


Çalışmaların devamında, özel bir hastaneye organ nakli için başvuruda bulunan yabancı uyruklu Mahran Abu L. (37) ve Olmazıa G. (39) ile Emad Abdul Halim Q. (30) ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. (25) isimli şahıslar takibe alınmış, hastaneye gelen şahısların sahte evrakla ile verici kişiyi değiştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına aldı.


Yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan şüphelilerden Munkhjın D, Dungarmaa C, Mavuş D. ve Tuncay Ü. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kırıl N.İ, Marııa O, Olmazıa G, Mahran Abu L, ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. isimli şahıslar ise sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Organizatör olduğu belirlenen Emad Abdul Halim Q. isimli şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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