İSTANBUL'DA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

27.11.2020 12:31
İSTANBUL'DA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI, System.String[]

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İstanbul, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için başvuru yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını belirten yabancı uyruklu 18 kişinin çelişkili beyanda bulunması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yabancı uyruklu kişilerin akraba olmadıklarını ve para karşılığı organ ticari yaptıklarını belirledi. Ekipler Nijerya, Uganda, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve Türkmenistan uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


- İstanbul

Organ Ticareti, Organ Nakli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak         
12:16
Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu         
11:57
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet         
10:35
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei