İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı

24.06.2022 13:45
İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı

İstanbul'da sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'deki özel hastanede sahte belgelerle kendilerini dayı-yeğen gibi gösteren Ukraynalı alıcı Vyacheslav P. ile Rus uyruklu verici Andrei K.'nin 15 bin dolar karşılığında böbrek nakli ameliyatı olacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hastanede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKAT POLİSİ KURTARDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKAT POLİSİ KURTARDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE, BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE, BOŞANMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ
Kaynak: AA

İstanbul, Göçmen, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:07:08. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement