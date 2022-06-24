Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli 'deki özel hastanede sahte belgelerle kendilerini dayı-yeğen gibi gösteren Ukraynalı alıcı Vyacheslav P. ile Rus uyruklu verici Andrei K.'nin 15 bin dolar karşılığında böbrek nakli ameliyatı olacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul 'da sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstanbul, Göçmen, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da organ ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.