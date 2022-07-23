İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

23.07.2022 11:51
İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

İstanbul'da sahte evlilik raporuyla eşe organ bağışı yapılacağı şeklinde izlenim verilerek, böbreğini sattığı belirlenen yabancı uyruklu verici ile böbreği almak isteyen ve bu işlemleri organize ettiği tespit edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da sahte evlilik raporuyla eşe organ bağışı yapılacağı şeklinde izlenim verilerek, böbreğini sattığı belirlenen yabancı uyruklu verici ile böbreği almak isteyen ve bu işlemleri organize ettiği tespit edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Endonezyalı D.I'nın özel bir hastaneye gelerek eşi olduğunu beyan ettiği aynı uyruktan S.M'ye böbreğini bağışlayacağını bildirdi.

Bunun üzerine işlemleri başlatan hastane yetkilileri, çiftin başvuru sürecinde usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinde çiftin evli olmadığını ve belgelerin sahte olduğunu belirledi. Belgeleri düzenlediği tespit edilen Endonezya uyruklu A.A gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesi sonucu D.I'nın böbreğini sattığını ortaya çıktı.

"Organ ve doku ticareti" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen A.A. ve D.I. tutuklandı, S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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