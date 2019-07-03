Son Dakika Haberleri: İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon

1 saat önce

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, biri doktor 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon, System.String[]
İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, biri doktor 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Esenyurt'taki bir özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 21 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, nakil ameliyatını yapacak olan Doç. Dr. Hayri G, organ vericisi Suriyeli Ahmet Z, organ alıcısı İsrailli Nimer H. ve tercüman Yusuf E'yi gözaltına aldı.
İncelemelerde, nakil olacak olan İsrailli Nimer G'nin ameliyatı yapacak olan doktora 35 bin dolar, hastaneye ise 10 bin dolar vereceği tespit edildi.
Şüphelilerden Yusuf E. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken Nimer H. ise sınır dışı edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Hayri G. ve Ahmet Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:48 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Galatasaray, PSG ile görüşen Herrera'yı İstanbul'a getiriyor Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:53:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]