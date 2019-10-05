İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyon

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Ürdünlü E.A.H.Q'nun yaptığı suç örgütünün Küçükçekmece ve Ümraniye'deki 3 özel hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 18 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ürdünlü E.A.H.Q. ve N.Y.M.A, Bulgaristanlı K.N.İ, Ukraynalı M.U, Moğolistanlı M.D. ve D.C, İsrailli M.A.L. ve O.G. ile T.Ü. ve M.D'yi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe, pasaport ve diploma fotokopisi ile sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A.H.Q. tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.