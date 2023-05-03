Kırmızı bülten ile aranan suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu, İstanbul'da gerçekleşen bir operasyon ile yakalandı

Suç ağlarına darbe üstüne darbe indiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunan, firari olarak uzun süreden beri aranan kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak bilinen çete elebaşı Kemal Ürün'ün izini sürdü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN BOYUN'UN TÜRKİYE'DEKİ İŞLERİNİ YAPMIŞ

Geçtiğimiz günlerde ve ondan önceki polisiye soruşturmalarda birçok üyesi tek tek yakalanan ve kendisi de İtalya'da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun'un Türkiye'deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün'ün yurtdışına firar etme planı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edildi. Daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve halihazırda İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Barış Boyun'un Türkiye'deki bütün kirli işlerini yürüttüğü iddia edilen Ürün'ün, ülke dışına kaçmak için fırsat kolladığını tespit eden organize polisi, ilk olarak failin kimlerle hareket ettiğini, kimin kimliğini kullandığını ve otomobili ile aracın güzergahını mercek altına aldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Firari çete elebaşının kullandığı sahte kimlik, içinde bulunduğu araç ve otomobilin geçiş güzergahı tespit edilince yakın takip başlatıldı. Polis, 5 'cinayet', çok sayıda 'kasten yaralama', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'tehdit' ve 'hakaret' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kamuoyunda "Babanın Oğlu Kemal" olarak anılan Kemal Ürün'ün içinde bulunduğu aracı 28 Nisan'da İstanbul'da takibe başladı. Emniyet ekipleri, söz konusu zanlıyı yurtdışına firar etmek üzereyken sıkı takip sonucu Bolu'da otoyol üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakaladı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA YAPILAN SALDIRILARIN AZMETTİRİCİSİ

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan Kemal Ürün'ün, suç ağının İtalya'daki elebaşı Barış Boyun öncülüğündeki çete tarafından gerçekleştirilen bir gece kulübünün bodyguardının öldürülmesi, işadamı C.E.'ye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' eylemi ile 'Fermas' ve 'Rolls Rolyce' isimli iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu belirlendi. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ad sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çete elebaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.