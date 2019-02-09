İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çek-senet tahsilatı ve yağma gibi 10 farklı suça karıştığını tespit etti.



Suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tutuklu suç örgütü elebaşı Nuri Ergin'in kardeşleri Nurittin ve Zeynel ile oğlu Nejat'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 kalem tabanca ve 1 av tüfeği ile 22 mermi ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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