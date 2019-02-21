Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

2 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ve birçok olaydan aranan organize suç örgütü elebaşısı Emrah S. yakalandı.

İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ve birçok olaydan aranan organize suç örgütü elebaşısı Emrah S. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmaktan aranan Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin, Sultangazi'de bir adreste saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Zanlının, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:38 Kaynak: AA

Emrah, İstanbul, Güncel
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