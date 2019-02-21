İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu
2 saat önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ve birçok olaydan aranan organize suç örgütü elebaşısı Emrah S. yakalandı.
İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ve birçok olaydan aranan organize suç örgütü elebaşısı Emrah
S. yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmaktan aranan Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin, Sultangazi
'de bir adreste saklandığını tespit etti. Söz
konusu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Zanlının, 21 Eylül
2017'de Çağlayan Adliyesi
önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:38 Kaynak: AA
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı
Bakan Turhan'ın Test Sürüşüyle Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!