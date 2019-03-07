Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma gibi birçok olaya karıştığı belirlenen, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve merminin ele geçirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:57 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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