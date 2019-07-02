Son Dakika Haberleri: İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

56 dakika önce

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgüt üyesi göz altına alındı.

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu, System.String[]
İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgüt üyesi göz altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binaya baskın gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama gerçekleştirildi. Çevik Kuvvet ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda suç örgütü üyesinin gözaltına alındığı, bazı adreslerde silah ve mermi ele geçirildiği bildirildi.
Örgüt üyelerinin kullandığı belirlenen bazı araçlara da el konuldu.
Devam eden operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:02 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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