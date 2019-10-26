İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim'de Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 139 fişek, 76 kartuş, muşta ve çelik yelek ele geçirildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada 9 şüphelinin, 3 Mart'ta Arnavutköy'de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından tutuklanan 12 kişi ile irtibatlarının olduğunu tespit etti.

Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.