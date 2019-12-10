İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
6 saat önce
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:18 Kaynak: DHA
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silahlı suç örgütü kurarak çek-senet tahsilatı, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Kubbe Sokak'ta bulunan bir daireye operasyon yaptı. Polis, operasyon yaptığı dairede bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis adresten ayrıldı.
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