Son Dakika Haberleri: İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon

4 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Narkotik ve Özel Harekat Polislerince sabah saatlerinde organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Narkotik ve Özel Harekat Polislerince sabah saatlerinde organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alınırken, evin dış cephesindeki banyo penceresine gizlenen silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Narkotik ve Özel Harekat polisleri, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu adreslerden biri de Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binaydı. Özel Harekat Polisleri önce kapıyı çaldı, açılmayınca kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

Polisler içeri girmeden önce bir şüpheli tarafından banyonun camının yanına bir tabanca atıldı. Silahı fark eden polis ekipleri, uyuşturucu ve silah atılma ihtimaline karşı, diğer çatılarda da arama yaptı. şüphelilere ait dairelerde arama yapan polisler, daha sonra evlerin önündeki araçlarda didik didik arama yaptı.

Yapılan aramaların ardından 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damat kaynanasına ve kayınbabasına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 08:15:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]