Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı

İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı

23 dakika önce

İstanbul'da elebaşılığını 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen yeni operasyonda 28 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 16 Gözaltı, System.String[]
İstanbul'da elebaşılığını 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen yeni operasyonda 28 şüpheliden 16'sı yakalandı. Operasyonda 9 tabanca, 4 yedek şarjör, 1 Kaleşnikov görünümlü havalı tüfek, 207 fişek, 86 senet ve 18 çek ele geçirildi.

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S., geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonla Sultangazi'de bir evde yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Emrah S. liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aranan suç örgütü üyesi 28 şüpheliden 16'sı daha yakalandı. Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 tabanca, 4 yedek şarjör, 1 Kaleşnikov görünümlü havalı tüfek, 207 fişek, 86 senet ve 18 çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, operasyon ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın anı, adreslerde yapılan aramalar ve ele geçirilen silahlar yer alıyor. Yakalanan 16 zanlının emniyetteki sorguları sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Emrah, İstanbul, 3. Sayfa
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