İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, yasa dışı yollarla silah ile sahte plaka üreterek, bunları suç örgütlerine sattığı belirlenen 2 ayrı şebekeye yönelik operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım, satım, üretim ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine "kullan-at" olarak tabir edilen kayıt dışı silahları tedarik eden şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon yaptı.

İlk olarak, yaklaşık bir yıldır teknik ve fiziki takibi yapılan şüphelilere ait otomobil galerisine 29 Ekim'de baskın düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araç ve ikametlerindeki aramalarda 78 kurusıkı tabanca ile şarjör, pim, sürgü gibi yüzlerce tabanca parçası ve silah yapımında kullanılan 4 makine ele geçirdi.

Aramaların devamında, otomobil galerisi içerisinde duvar görünümlü gizli bir bölme ile sıkma köpüklerle kamufle edilmiş çelik kapı olduğunu belirleyen ekipler, burada da sahte plaka basımında kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Basılan sahte plakaların suç örgütlerine tedarik edildiği, böylece yasa dışı eylem gerçekleştirenlerin yakalanmamasının amaçlandığı ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu operasyonun ardından çalışmalarını hızlandıran Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçükçekmece'de uzun süredir teknik ve fiziki takibi yapılan, suç örgütü yapılanması şeklinde silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için de harekete geçti.

Takip edilen şüphelilerden V.Y'nin örgüt lideri, S.S'nin örgüt yöneticisi olduğunu belirleyen polis, 12 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda V.Y. ve S.S'nin yanı sıra 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda 91 ruhsatsız tabanca, 960 kurusıkı tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

Bu operasyonda gözaltına alınan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.