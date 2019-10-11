Son Dakika Haberleri: İstanbul'da orman yakanlara operasyon; 3 gözaltı
Son Dakika Güncel İstanbul'da orman yakanlara operasyon; 3 gözaltı

İstanbul'da orman yakanlara operasyon; 3 gözaltı

1 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 3 kişi ile terör örgütü PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 3 kişi olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin 3 kişi ile terör örgütü PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 3 kişi olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alan ve Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak'taki orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 4 şüpheliyi belirleyerek Küçükçekmece ve Ümraniye'de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya anılırken, polis ekipleri firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PKK/KCK'DAN YAKALAMA KARARI OLAN 3 KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan yapılan aynı operasyonda terör örgütü PKK/KCK'dan yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de 3 ilçede bulunan adreslerine baskın düzenleyen TEM ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da orman yakanlara operasyon; 3 gözaltı

Küçükçekmece, İstanbul, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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