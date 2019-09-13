İstanbul'da orman yakmaya çalışan 3 PKK'lı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütten aldıkları talimat doğrultusunda orman yakmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, orman yakma eyleminin gerçekleştirileceği yönünde istihbari bilgiler aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen terör polisi, PKK'nın gençlik kolu DGH üyesi 3 kişiyi Arnavutköy'e bağlı Şamlar Orman Parkı mevkisinde 4 Eylül gece saat 22.30 sıralarında iki piknik tüpünü üst üste koyarak patlatma suretiyle orman yangını çıkartmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 3 örgüt üyesinden 1'i 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yakalanan diğer 2 PKK'lı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.