İstanbul'da Orman Yangını

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, orman arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, orman arazözleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangının vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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