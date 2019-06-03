Son Dakika Haberleri: İstanbul'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da orman yangını

1 saat önce

Pendik Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

İstanbul'da orman yangını, System.String[]
Pendik Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormanyolu Caddesi üzerinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti! Aydos Ormanı'nda yangın Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]