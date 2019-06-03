İstanbul'da orman yangını
1 saat önce
Pendik Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi
Mahallesi Ormanyolu Caddesi üzerinde bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Aydos Ormanı'nda yangın
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