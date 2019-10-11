Son Dakika Haberleri: İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı

İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı

1 saat önce

İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalışan PKK bağlantılı 3 kişi ile örgüt üyeliğinden yakalanama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalışan PKK bağlantılı 3 kişi ile örgüt üyeliğinden yakalanama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 6 kişinin yakalandığı operasyonda, 3 şüphelinin ormanları örgüt talimatı ile yaktıkları öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alanda ve Ümraniye'de bir ormanın yakılmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi tespit eden terör polisi, bu sabaha karşı iki ayrı ilçede arka arkaya operasyon düzenledi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen baskında PKK üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında PKK üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli için 3 ilçede düzenlenen operasyonda ise 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Küçükçekmece, İstanbul, Ümraniye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı
Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK'lı gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]