İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

08.05.2022 18:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aydos Ormanı'nda helikopter destekli yangın denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aydos Ormanı'nda helikopter destekli yangın denetimi yaptı.

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli sınırları içerisinde kalan kısmında denetim gerçekleştirdi.

Özel Harekat, terörle mücadele ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin yaz boyunca il genelinde her gün 24 saat esasına göre devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi
İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi
İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi
İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi

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Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı helikopter destekli denetim yapıldı Helikopter destekli trafik denetimi Helikopter destekli trafik denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli polis denetimi - Son Dakika
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