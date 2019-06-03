İstanbul'da orman yargını
37 dakika önce
Pendik Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Aydos Ormanı'nda yangın
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