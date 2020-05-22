İstanbul'da ormanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli B.B'nin evinde yapılan aramalarda da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler B.B. ile A.İ. gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sultanbeyli 'de ormanlık alanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum

Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler

Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri

Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu

"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu