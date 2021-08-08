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İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu - Son Dakika

İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu

08.08.2021 15:43
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu, System.String[]

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, DHA- TÜRKİYE orman yangınlarıyla karşı karşıyayken İstanbul'da yapılan uyarılar karşılık buldu.

Büşra ŞİMŞEK - Mertcan ÖZTÜRK- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- TÜRKİYE orman yangınlarıyla karşı karşıyayken İstanbul'da yapılan uyarılar karşılık buldu. Hafta sonu yoğunluk yaşanan ormanlara sessizlik hakim oldu. Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda güvenlik görevlileri giriş yasağı olduğu gerekçesiyle gelenleri geri çevirirken ormana gizli girmeye çalışanlar olduğunu belirtti. Belgrad Ormanı'nda ise girilmesine izin verilen Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelenler ise piknik yaptı.

İstanbul'da özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı'nda sessizlik hakim oldu. Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda güvenlik görevlisi Serdar Olgun, "Yasak olmadığı zamanlarda orman baya kalabalık oluyor. Yaklaşık bin 500, 2 bin ziyaretçi geliyor. Ancak şu an yasaklar var. Gelen her vatandaşı içeri giremeyeceği konusunda uyarıyoruz. Kimi vatandaş aracıyla, kimisi ise yaya olarak ormana girmeye çalışıyor. Biz de vatandaşlara 'Orman yangınlardan dolayı kapalı' diye bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

"ORMANA GİZLİ GİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR"Olgun, "Bugün pazar günü olduğu için baya ormana girmek isteyen kişi var. Hatta gizli girmeye çalışanlar da oluyor. Vatandaşlarımızdan isteğimizse biz burada görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha duyarlı olmaları. Ormana girmek için ısrar eden vatandaşlarımız da oluyor. Genellikle 'Bir tur atıp çıkacağım ya da arkadaşımı getirdim' diyenler oluyor" diye konuştu.

"ŞANSIMIZA ORMANLAR KAPALIYMIŞ"Çocuğuyla ormana girmek isteyen Mustafa Konur, "Çocuğumun canı sıkıldı hem hava da güzel olunca ormana gitmek istedik. Ancak orman yangınlardan dolayı kapalıymış. Maalesef geri dönüyoruz. Mecbur kurallara uymak zorundayız" dedi. Yavuz Köse ise "Çocukları gezdirmek için ormana geldik. Ancak şansımıza ormanlar kapalı. O yüzden şu an açık bir yer bulmaya çalışacağız" dedi.

BELGRAD ORMANI'NDA İSE PİKNİKÇİLER VARDI

Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda ise piknik yapanlar olduğu görüldü. Ailesiye piknik yapan Roziba Aslani, "Benim için muhteşem geçiyor çünkü ailemi pandemiden dolayı iki senedir görmemiştim. Evden sandviçlerimizi getirdik. Ormanlarımızı sağlıklı bir şekilde ağaçlara dokunarak enerjimizi alıyoruz" dedi. Sezgin Çavuş ise "Hafta sonu biliyorsunuz çok sıcak biz de parka çıkalım nefes alalım dedik. Evden zeytin peynirimizi getirdik, ateş yakmayalım diye. Orman yangınlarını izliyoruz ancak elimizden bir şey gelmiyor. Yeşil alan yerlerde kesinlikle ateş yakılmasın" diye konuştu. Murat Yeşilalan da yiyeceğini evden getirdiğini belirterek, "Geçen hafta geldim, her taraf duman içerisinde. Hava sıkışıyor, böylesi daha iyi. Evden getirdik, hem etrafı rahatsız etmiyoruz, hem ormana zarar vermiyoruz" şeklinde konuştu.


İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu
İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu

İstanbul, Belgrad, Ormana, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ormanlara sessizlik hakim oldu... Gizli girmeye çalışanlar oldu - Son Dakika


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